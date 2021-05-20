У Конгресі США представили новий законопроєкт про співпрацю з Україною

У палаті представників Конгресу США презентували двопартійний законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій», який передбачає співпрацю з низкою країн, зокрема і Україною.
Про це пише посольство України в США.
«Законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій» (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій», — зазначили там.
Документом передбачається допомога від США Україні, Молдові, Грузії та країнам Західних Балкан у відновленні і посиленні телекомунікаційної інфраструктури. Співавторами законопроєкту стали 22 конгресмени.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки», який передбачає збільшення військової підтримки України до $300 мільйонів.