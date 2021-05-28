«Він чітко і точно розуміє, що ніхто з нас не причетний». Антоненко заявив, що готовий зустрітися із Зеленським

Окрім цього, музикант вважає, що Зеленський «чітко і точно розуміє, що ніхто з нас не причетний до цієї жахливої справи».

«Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я залюбки з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. Стосовно того, що він спілкується з Яною, я думаю, що якби хтось із нас був до чогось причетний, таких листувань не було б», — наголосив Антоненко і зазначив, що наразі Зеленський не зв’язувався із ним.

«З моменту ганебного збіговиська на чолі з Аваковим він просто був необізнаний, його якимось чином втягнули. На пресконференції у липні 2019 року поліція показала йому матеріали справи. Він вийшов і сказав, що те, що він побачив, означає, що ось-ось буде результат. Що йому тоді показували, якщо тоді з мене і з Юлії Кузьменко були зняті прослуховування, і ні я, ні Юля не входили в коло підозрюваних?» — сказав він.

Також Антоненко розкритикував роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника і нагадав, як Зеленський говорив, що «треба знайти не крайніх, а замовників».

«Скільки, на його думку, Аваков буде безрезультатно шукати замовників, чіпляти на непричетних людей справи, щоби вигнати його з посади міністра? Невідомо. І скільки часу ще йому відпущено, щоби дурити президента і народ, і чи він здатний узагалі когось відшукати разом зі своїм [Антоном] Геращенком?» — додав він.

Нагадаємо, раніше військова медсестра Яна Дугарь підтвердила, що листується із президентом Володимиром Зеленським.