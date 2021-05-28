«Он четко и точно понимает, что никто из нас не причастен». Антоненко заявил, что готов встретиться с Зеленским

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который больше года находился под стражей, готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».

«Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. Насчет того, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких переписок не было бы», — подчеркнул Антоненко и отметил, что пока Зеленский не связывался с ним.

Кроме этого, музыкант считает, что Зеленский «четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу».