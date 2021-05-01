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Министр юстиции: Антоненко выплатят компенсацию за пребывание в СИЗО, если признают невиновным

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Министр юстиции: Антоненко выплатят компенсацию за пребывание в СИЗО, если признают невиновным

УНИАН

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Укринформ.

«За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет», — подчеркнул министр.

Вместе с тем Малюська считает целесообразным установить лимит пребывания в следственных изоляторах для обвиняемых, чья вина не доказана длительное время.

«Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время. У нас были случаи, когда человек, в отношении которого проводилось судебное разбирательство, сидел в СИЗО более 10 лет [...] Поэтому, безусловно, практика, что в течение определенного периода — пусть это будет два года, год — если нет приговора, человека нужно выпускать, если он не опасен для общества. Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения [относительно Антоненко]», — отметил Малюська.

Он добавил, что Минюст ранее подал соответствующий законопроект об установлении лимитов пребывания людей в СИЗО.

Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе он находился с 14 декабря 2019 года. С тех пор неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

  • 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
  • Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
  • 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.