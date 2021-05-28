У Путіна пояснили відмову пускати літаки з ЄС в обхід Білорусі. Євросоюз не виключає ескалації з РФ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив випадки відмови Москви приймати рейси з Євросоюзу в обхід Білорусі технічними моментами узгодження точок вльоту в простір РФ.
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Пєскова, Росавіація незабаром дасть розʼяснення і вже працює над вирішенням ситуації. Він зазначив, що Євросоюз не повинен хвилюватися через тимчасові незручності.
Росавіація тим часом повідомила авіакомпанії про те, що при зміні раніше затверджених маршрутів слід враховувати можливе збільшення часу на отримання дозволів.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вже заявив, що Євросоюз поки спостерігає за ситуацією і не виключає ескалації напруженості з Росією.
«Ризик ескалації завжди існує. Може так статися, що все управління повітряним рухом може бути порушено, а можливо, це просто пара окремих випадків. Ми спостерігаємо за цим», — сказав він.
- Росія після відмови низки авіакомпаній літати над Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair не пускала до себе рейси Austrian Airlines і Air France. Їм не видали дозвіл 26 і 27 травня. Вже 28 травня літак Austrian Airlines з Відня до Москви отримав дозвіл.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.