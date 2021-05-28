У Путина объяснили отказ пускать самолеты из ЕС в обход Беларуси. Евросоюз не исключает эскалации с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза в обход Беларуси техническими моментами согласования точек влета в пространство РФ.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Росавиация вскоре даст разъяснения и уже работает над разрешением ситуации. Он отметил, что Евросоюз не должен волноваться из-за временных неудобств.
Росавиация тем временем уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов следует учитывать возможное увеличение времени на получение разрешений.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз пока наблюдает за ситуацией и не исключают эскалации напряженности с Россией.
«Риск эскалации всегда существует. Может так случиться, что все управление воздушным движением может быть нарушено, а может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим», — сказал он.
- Россия после отказа ряда авиакомпаний летать над Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair не пускала к себе рейсы Austrian Airlines и Air France. Им не выдали разрешение 26 и 27 мая. Уже 28 мая самолет Austrian Airlines из Вены в Москву получил разрешение.
- Ранее СМИ сообщали, что Турция повлияла на своих союзников по НАТО помягче отреагировать на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.