У Путина объяснили отказ пускать самолеты из ЕС в обход Беларуси. Евросоюз не исключает эскалации с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза в обход Беларуси техническими моментами согласования точек влета в пространство РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Росавиация вскоре даст разъяснения и уже работает над разрешением ситуации. Он отметил, что Евросоюз не должен волноваться из-за временных неудобств.

Росавиация тем временем уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов следует учитывать возможное увеличение времени на получение разрешений.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз пока наблюдает за ситуацией и не исключают эскалации напряженности с Россией.

«Риск эскалации всегда существует. Может так случиться, что все управление воздушным движением может быть нарушено, а может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим», — сказал он.