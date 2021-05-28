ФБР присоединилось к расследованию захвата Беларусью самолета Ryanair

Федеральное бюро расследований присоединилось к расследованию захвата Беларусью самолета Ryanair, так как на борту находился гражданин США.

Об этом сообщил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кискис, пишет LRT.

«Кроме досудебного расследования, начатого в Польше, у нас также есть информация от американских коллег, что Федеральное бюро расследований также начало свое расследование», — отметил он.

По его словам, литовские правоохранители круглосуточно находятся в контакте с коллегами из Греции и Ирландии. Он рассказал, что они уже допросили всех членов экипажа и около 90% пассажиров.

Заместитель генпрокурора Литвы Гинтас Иванаускас пояснил, что самолет Ryanair до сих пор находится в Вильнюсе на период расследования. С ним запланированы еще некоторые следственные действия.