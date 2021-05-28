Мінськ направив восьми країнам ноти протесту через їхню заяву в ООН щодо Ryanair та Протасевича

Нота направлена ​​Естонії, Франції, Ірландії, Норвегії, Великій Британії, США, Бельгії та Німеччині. Причина — заява цих країн у Раді Безпеки ООН, у якій стверджується, що рейс Ryanair був примусово посаджений з вигаданої причини. Крім того, автори документа закликають звільнити затриманих Романа Протасевича і Софію Сапегу.

«На адресу всіх восьми держав, які зробили цю заяву, ми направили ноту протесту однакового змісту. В ній ми відзначили, що оприлюднення будь-яких думок і будь-яких оцінок цього інциденту до того, як проведено відповідне розслідування і отримані відповідні результати, є кричущим прикладом порушення [прав] суверенної держави-члена ООН», — заявив Рибаков.

Він закликав утриматись від будь-яких заяв до того, як проведуть розслідування інциденту. Нагадаємо, 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що починає розслідування ситуації з літаком Ryanair.