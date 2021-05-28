Минск направил восьми странам ноты протеста из-за их заявления в ООН по Ryanair и Протасевича

Нота направлена ​​Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии. Причина — заявление этих стран в Совете Безопасности ООН, в котором утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен в вымышленным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Официальный Минск направил ноту протеста восьми странам, которые выступили с заявлением о принудительной посадке рейса Ryanair и из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича .

«В адрес всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения [прав] суверенного государства-члена ООН», — заявил Рыбаков.

Он призвал воздержаться от любых заявлений до того, как проведут расследование инцидента. Напомним, 27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что начинает расследование ситуации с самолетом Ryanair.