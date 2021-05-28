Минск направил восьми странам ноты протеста из-за их заявления в ООН по Ryanair и Протасевича

Официальный Минск направил ноту протеста восьми странам, которые выступили с заявлением о принудительной посадке рейса Ryanair и из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом агентству РИА заявил глава постоянного представительства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии. Причина — заявление этих стран в Совете Безопасности ООН, в котором утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен в вымышленным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.
«В адрес всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения [прав] суверенного государства-члена ООН», — заявил Рыбаков.
Он призвал воздержаться от любых заявлений до того, как проведут расследование инцидента. Напомним, 27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что начинает расследование ситуации с самолетом Ryanair.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Украина, Британия, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа». Компания из-за этого сократит персонал.