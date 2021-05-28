В Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на ковід. Найбільше — у Києві

В Україні за добу 27 травня виявили 3 306 нових випадків коронавірусу. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 1 402 пацієнти, померли 156, а одужали 13 298 людей.