В Ужгороді закривають коронавірусне відділення міської лікарні — через малу кількість хворих

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня закриють відділення для хворих на коронавірус, бо кількість пацієнтів різко зменшилася.

Про це заявив директор КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради Іван Курах.

За його словами, зараз із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, зайняті 10.

Також Курах зазначив, що реаніматологи, які працювали у цьому відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

Водночас директор лікарні запевнив, що в разі необхідності відділення для хворих на коронавірус відкриють знову.