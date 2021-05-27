В Ужгороде закрывают коронавирусное отделение городской больницы — из-за малого количества больных

В Ужгородской городской клинической больнице с июня закроют отделение для больных коронавирусом, так как количество пациентов резко уменьшилось.

Об этом заявил директор КНП «Центральная городская клиническая больница» Ужгородского городского совета Иван Курах.

По его словам, сейчас из 190 коек, отведенных для лечения больных COVID-19, заняты 10.

Также Курах отметил, что реаниматологи, которые работали в этом отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе.

В то же время директор больницы заверил, что в случае необходимости отделение для больных коронавирусом откроют опять.