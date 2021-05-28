В Украине выявили более 3 тысяч новых больных ковидом. Больше всего — в Киеве

В Украине за сутки 27 мая выявили 3 306 новых случаев коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 402 пациента, умерли 156, а выздоровели 13 298 человек.