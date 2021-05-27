Міністр Ляшко скасував накази Степанова про наглядову раду «Медзакупівель». Держпідприємство привітало рішення

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко скасував накази свого попередника Максима Степанова, які стосуються конкурсного відбору та створення наглядової ради держпідприємства «Медичні закупівлі».
Про це він повідомив у Facebook.
Ляшко заявив, що таке рішення забезпечить незалежність для ДП і прозорість в його роботі. Найближчим часом МОЗ оголосить конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради, а поки в міністерстві працюють над наказом «чіткого порядку взаємодії».
«Медзакупкі» привітали рішення міністра.
«Це означає, що процес формування Наглядової ради буде перезапущений способом, який відповідає чинному законодавству і кращим практикам корпоративного управління», — заявили в ДП.
- Між Степанова і «Медзакупівлями» був конфлікт. МОЗ звинувачував ДП у зриві закупівель ліків, апаратури і медавто. Голова «Медзакупівель» Жумаділов заявляв, що Міністерство охорони здоровʼя блокує централізовані закупівлі ліків. ДП також оскаржило в суді необхідність узгоджувати тендери з МОЗ.
- У січні Степанова звинуватили у втручанні в процес закупівлі вакцин від коронавірусу, через що Україна нібито переплатила. Степанов всі звинувачення назвав фейками.