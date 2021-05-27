Министр Ляшко отменил приказы Степанова о набсовете «Медзакупок». В госпредприятии одобрили решение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказы своего предшественника Максима Степанова, которые касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета госпредприятия «Медицинские закупки».
Об этом он сообщил в Facebook.
Ляшко заявил, что такое решение обеспечит независимость для ГП и прозрачность в его работе. В ближайшее время Минздрав объявит конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета, а пока в министерстве работают над приказом «четкого порядка взаимодействия».
«Медзакупки» приветствовали решение министра.
«Это означает, что процесс формирования Наблюдательного совета будет перезапущен способом, который соответствует действующему законодательству и лучшим практикам корпоративного управления», — заявили в ГП.
- Между Степановом и Медзакупками был конфликт. Минздрав обвинял ГП в срыве закупок лекарств, аппаратуры и медавто. Глава «Медзакупок» Жумадилов заявлял, что Минздрав блокирует централизованные закупки лекарств. ГП также оспорило в суде необходимость согласовывать тендеры с Минздравом.
- В январе Степанова обвинили во вмешательстве в процесс закупки вакцин от коронавируса, из-за чего Украина якобы переплатила. Степанов все обвинения назвал фейками.