Степанов заявил, что инициатором его увольнения был Шмыгаль

Уволенный министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатором его отставки был премьер-министр Денис Шмыгаль. Экс-министр считает, что недовольство правительства вызвало «выбивание денег на медицину».

Об этом Степанов заявил в эфире канала «Украина 24».

«Денис Анатольевич [Шмыгаль] не скрывает, что именно он был тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятно его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иногда был довольно эмоциональным на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, здесь я был бескомпромиссным. [...] О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. [...] Все уже забыли, что было год назад», — сказал Степанов.

По его словам, Минздрав подавал запрос в государственный бюджет на 2021 год на 296 миллиардов гривен, но на ведомство предусмотрели 161 миллиард. «Я часто слышу, что слишком упорно выбивал деньги на медицину — да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав», — сказал Степанов.