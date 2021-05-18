Степанов заявил, что инициатором его увольнения был Шмыгаль

Уволенный министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатором его отставки был премьер-министр Денис Шмыгаль. Экс-министр считает, что недовольство правительства вызвало «выбивание денег на медицину».
Об этом Степанов заявил в эфире канала «Украина 24».
«Денис Анатольевич [Шмыгаль] не скрывает, что именно он был тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятно его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иногда был довольно эмоциональным на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, здесь я был бескомпромиссным. [...] О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. [...] Все уже забыли, что было год назад», — сказал Степанов.
По его словам, Минздрав подавал запрос в государственный бюджет на 2021 год на 296 миллиардов гривен, но на ведомство предусмотрели 161 миллиард. «Я часто слышу, что слишком упорно выбивал деньги на медицину — да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав», — сказал Степанов.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Степанова с должности министра здравоохранения — из-за проваленной вакцинации. 18 мая Рада поддержала представление и уволила Степанова.
- Голосование за нового главу Минздрава ожидается 20 мая. Наиболее вероятным кандидатом называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. Перед голосованием «Слуга народа» планирует провести с ним встречу. Сам Ляшко отказался комментировать свое возможное назначение.