«Енергоатом» почав процес проти Росії щодо компенсації за втрачені в Криму активи

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у травні надіслало до компетентних органів Росії повідомлення про виникнення спору. Йдеться про компенсацію за активи, втрачені в тимчасово окупованому Криму, зокрема Донузлавську вітроелектростанцію.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку.

Як зазначили в «Енергоатомі», якщо сторони не дійдуть згоди, вони готові звертатися до суду (арбітражу).

Також у компанії нагадали, що 17 грудня 2020 року за ініціативи тодішнього віцепрезидента підприємства Германа Галущенка між «Енергоатомом» та відомою міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP було укладено договір про надання послуг щодо підготовки й направлення повідомлення про спір від імені компанії до РФ.

«Ця юридична компанія раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має унікальний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів», — зауважили в «Енергоатомі».