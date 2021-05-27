«Енергоатом» почав процес проти Росії щодо компенсації за втрачені в Криму активи

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у травні надіслало до компетентних органів Росії повідомлення про виникнення спору. Йдеться про компенсацію за активи, втрачені в тимчасово окупованому Криму, зокрема Донузлавську вітроелектростанцію.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку.
Як зазначили в «Енергоатомі», якщо сторони не дійдуть згоди, вони готові звертатися до суду (арбітражу).
Також у компанії нагадали, що 17 грудня 2020 року за ініціативи тодішнього віцепрезидента підприємства Германа Галущенка між «Енергоатомом» та відомою міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP було укладено договір про надання послуг щодо підготовки й направлення повідомлення про спір від імені компанії до РФ.
«Ця юридична компанія раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має унікальний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів», — зауважили в «Енергоатомі».
- ДП «Енергоатом» — це оператор всіх АЕС, які діють в Україні. Він забезпечує понад 50% генерації електроенергії в країні та експлуатує 15 енергоблоків загальною потужністю 13,835 ГВт.
- У грудні 2018 року «Нафтогаз України» подав до суду на російський «Газпром» на $5 млрд за активи, які компанія втратила через окупацію Криму Росією.
- «Газпром» програв в апеляційному суді Швеції спір про припинення примусового виконання рішення арбітражу, тому в нього відсутні законні підстави не платити «Нафтогазу» за цим рішенням.
- У березні 2019 року міжнародний суд у Гаазі визнав Росію винною в тому, що «Нафтогаз України» втратив свої активи на території анексованого Криму.