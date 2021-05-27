«Энергоатом» начал процесс против России относительно компенсации за утраченные в Крыму активы

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в мае направило в компетентные органы России сообщение о возникновении спора. Речь идет о компенсации за активы, утраченные во временно оккупированном Крыму, в частности Донузлавскую ветроэлектростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно процедуре, после получения сообщения Россией, у сторон будет шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке.
Как отметили в «Энергоатоме», если стороны не придут к соглашению, они готовы обращаться в суд (арбитраж).
Также в компании напомнили, что 17 декабря 2020 года по инициативе тогдашнего вице-президента предприятия Германа Галущенко между «Энергоатомом» и известной международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP был заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании в РФ.
«Эта юридическая компания ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет уникальный опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров», — отметили в «Энергоатоме».
- ГП «Энергоатом» — это оператор всех АЭС, действующих в Украине. Он обеспечивает более 50% генерации электроэнергии в стране и эксплуатирует 15 энергоблоков общей мощностью 13,835 ГВт.
- В декабре 2018 года «Нафтогаз Украины» подал в суд на российский «Газпром» на $5 млрд за активы, которые компания потеряла из-за оккупации Крыма Россией.
- «Газпром» проиграл в апелляционном суде Швеции спор о прекращении принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить «Нафтогазу» по этому решению.
- В марте 2019 года международный суд в Гааге признал Россию виновной в том, что «Нафтогаз Украины» потерял свои активы на территории аннексированного Крыма.