Румунські прикордонники знайшли в українській вантажівці рекордну кількість контрабандної зброї

Румунські прикордонники на митному пункті «Ісакча» затримали велику партію контрабандної зброї та боєприпасів. У вантажівці, яка в'їхала з України, виявили 143 ящики з 2 850 новими пістолетами і патронами до них.
Про це повідомляє румунська прикордонна поліція.
Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував 41-річний громадянин України. У супровідних документах було вказано, що вантаж йшов з Туреччини.
Як передає HotNews, міністр внутрішніх справ Лючіан Боде заявив, що для країни це рекордна контрабанда зброї.
- У кінці травня СБУ виявила в центрі Києва сховище боєприпасів. У схованці були гранатомети, автомати та вибухівка.
- У кінці березня великий схрон ыз російською зброєю виявили під Харковом. Він належав бойовикам «ЛНР».
- До цього в Луганській області знайшли три схованки, в одній з яких були бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» і понад 30 кг вибухових речовин.