Румынские пограничники обнаружили в украинском грузовике рекордное количество контрабандного оружия

Румынские пограничники на таможенном пункте «Исакча» задержали крупную партию контрабандного оружия и боеприпасов. В грузовике, который въехал из Украины, обнаружили 143 ящика с 2 850 новыми пистолетами и патронами к ним.
Об этом сообщает румынская пограничная полиция.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял 41-летний гражданин Украины. В сопроводительных документах было указано, что груз шел из Турции.
Как передает HotNews, министр внутренних дел Лючиан Боде заявил, что для страны это рекордная контрабанда оружия.
- В конце мая СБУ обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов. В тайнике были гранатометы, автоматы и взрывчатка.
- В конце марта крупный схрон с российским оружием нашли под Харьковом. Он принадлежал боевикам «ЛНР».
- До этого в Луганской области нашли три тайника, в одном из которых были боевые элементы реактивной системы залпового огня «Смерч» и более 30 кг взрывчатых веществ.