Facebook вирішила більше не видаляти пости про штучне походження коронавірусу

Соціальна мережа Facebook зняла заборону на повідомлення про штучне походження коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє ABC News.
«У світлі нинішніх розслідувань походження COVID-19 і консультацій з експертами у сфері охорони здоровʼя ми більше не видалятимемо з наших програм твердження про те, що вірус створила людина. Ми продовжуємо працювати з експертами в галузі охорони здоровʼя, щоб іти в ногу з мінливим характером пандемії, і регулярно оновлюємо нашу політику в міру того, як зʼявляються нові факти та тенденції», — заявив виданню представник Fаcebook.
Як зазначили в компанії, Facebook внесла зміни у свою політику після консультацій з «провідними організаціями охорони здоровʼя, включно з ВООЗ».
У лютому соцмережа включила до списку «хибних тверджень», які підлягали видаленню, «спростовані» заяви про COVID-19, зокрема про те, що він «створений штучно».
- Президент США Джо Байден закликав розвідку подвоїти зусилля в розслідуванні причини виникнення коронавірусу і протягом 90 днів підготувати новий звіт.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.