«Кривава повня»: жителі Землі спостерігали місячне затемнення

У деяких місцях Землі 26 травня жителі мали змогу спостерігати рідкісне космічне явище — «Криваву повню».

Про це повідомляється у Twitter NASA.

Подібне явище відбувається раз на 6—12 років. Це — повне місячне затемнення, яке збігається з повнею і проходженням Місяцем найближчої до Землі точки орбіти. Відбиті промені Сонця створюють на Місяці темно-червоний відтінок.

Це явище могли спостерігати на заході Північної Америки, півдні Південної Америки та на сході Азії. Найкраще ж затемнення було видно з Тихоокеанського регіону, а саме з Гаваїв та Нової Зеландії.