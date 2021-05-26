«Кровавое полнолуние»: жители Земли наблюдали лунное затмение

В некоторых местах Земли 26 мая жители могли наблюдать редкое космическое явление — «Кровавое полнолуние».

Об этом сообщается в Twitter NASA.

Подобное явление происходит раз в 6—12 лет. Это — полное лунное затмение, которое совпадает с полнолунием и прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Отраженные лучи Солнца создают на Луне темно-красный оттенок.

Это явление могли наблюдать на западе Северной Америки, юге Южной Америки и на востоке Азии. Лучше всего же затмение было видно из Тихоокеанского региона, а именно Гавайев и Новой Зеландии.