«Кровавое полнолуние»: жители Земли наблюдали лунное затмение

В некоторых местах Земли 26 мая жители могли наблюдать редкое космическое явление — «Кровавое полнолуние».
Об этом сообщается в Twitter NASA.
Подобное явление происходит раз в 6—12 лет. Это — полное лунное затмение, которое совпадает с полнолунием и прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Отраженные лучи Солнца создают на Луне темно-красный оттенок.
Это явление могли наблюдать на западе Северной Америки, юге Южной Америки и на востоке Азии. Лучше всего же затмение было видно из Тихоокеанского региона, а именно Гавайев и Новой Зеландии.
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