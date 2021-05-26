У Мінську через кримінальну справу, повʼязану з протестами, наклав на себе руки 17-річний підліток

У Мінську через переслідування за участь у серпневих протестах 17-річний Дмитро Стаховський покінчив життя самогубством. Хлопець звинуватив у своїй смерті Слідчий комітет Білорусі.

Про це повідомляють TUT.by та правозахисний центр «Вясна».

«Вина тому, став слідчий комітет», — написав Дмитро у передсмертній записці, опублікованій на його сторінці в соцмережі.

Хлопець був сиротою та мешкав у гуртожитку. Саме співробітники цього гуртожитку і вказали на підлітка як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом кримінальної справи про «масові заворушення».

Вдень 25 травня хлопець був на допиті у цій справі. «Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися», — написав він у своїй останній публікації.