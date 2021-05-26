В Минске из-за уголовного дела, связанного с протестами, покончил с собой 17-летний подросток

В Минске из-за преследований за участие в августовских протестах 17-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством. Парень обвинил в своей смерти Следственный комитет Беларуси.
Об этом сообщают TUT.by и правозащитный центр «Вясна».
«Вина тому, стал следственный комитет», — написал Дмитрий в предсмертной записке, опубликованной на его странице в соцсети.
Парень был сиротой и жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития и указали на подростка как участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела о «массовых беспорядках».
Днем 25 мая парень был на допросе по этому делу. «Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе», — написал он в своей последней публикации.
- 21 мая в Беларуси в тюрьме умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, задержанный в сентябре прошлого года.
- С начала августа граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты длились с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.