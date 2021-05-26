У США поліція видала ордер на арешт Меріліна Менсона

Поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт музиканта Меріліна Менсона в звʼязку зі звинуваченнями в насильстві.

Про це повідомляє BBC.

52-річного Менсона підозрюють у двох епізодах насильства. У заяві поліції йдеться, що співак і його агенти вже знають про ордер, при цьому досі не вжили жодних кроків, щоб звʼязатися з правоохоронцями.

У заяві поліцейського управління зазначається, що кожне обвинувачення тягне за собою можливе тюремне увʼязнення щонайменше на один рік і штраф до $2 тисяч. У поліції додали, що напади «не мали сексуального характеру».