В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест музыканта Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в насилии.
Об этом сообщает BBC.
52-летнего Мэнсона подозревают в двух эпизодах насилия. В заявлении полиции говорится, что певец и его агенты уже в курсе ордера, но до сих пор не предприняли никаких шагов, чтобы связаться с полицией.
В заявлении полицейского управления говорится, что каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение на срок не менее года и штраф до $2 тысяч. В полиции добавили, что предполагаемые нападения «не носят сексуального характера».
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- Звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings в одностороннем порядке разорвала контракт с Мэнсоном после публичных обвинений в насилии.