В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест музыканта Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в насилии.

Об этом сообщает BBC.

52-летнего Мэнсона подозревают в двух эпизодах насилия. В заявлении полиции говорится, что певец и его агенты уже в курсе ордера, но до сих пор не предприняли никаких шагов, чтобы связаться с полицией.

В заявлении полицейского управления говорится, что каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение на срок не менее года и штраф до $2 тысяч. В полиции добавили, что предполагаемые нападения «не носят сексуального характера».