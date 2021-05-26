Reuters: Прокуратура США вилучила у Юрія Луценка листи з електронної пошти у справі Рудольфа Джуліані

«У мене немає новин. Я не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою», — сказав Луценко Reuters.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву суду.

Прокуратура США, що розслідує звʼязки адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з Україною, вилучила листи з електронної пошти колишнього головного прокурора Юрія Луценка.

Окрім цього, вилучили листи з пошти та iCloud ще у двох українців, імовірно, у колишнього голови фіскальної служби Романа Насірова та бізнесмена Олександра Левіна.

Хоч імена українців і були відредаговані, але вони їх було видно при копіюванні тексту та його перегляді в текстовому редакторі.