Reuters: Прокуратура США изъяла у Юрия Луценко письма из электронной почты по делу Рудольфа Джулиани

«У меня нет новостей. Я не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте», — сказал Луценко Reuters.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

Прокуратура США, которая расследует связи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с Украиной, изъяла письма из электронной почты у бывшего главного прокурора Юрия Луценко.

Кроме этого, изъяли письма из почты и iCloud еще у двух украинцев, вероятно, у бывшего главы фискальной службы Романа Насирова и бизнесмена Александра Левина.

Хоть имена украинцев и были отредактированы, но они были видны при копировании текста и при его просмотре в текстовом редакторе.