КСУ закрив справу про конституційність карантину вихідного дня, відкриту за позовом нардепів «Слуги народу»

Конституційний суд 25 травня закрив провадження у справі щодо конституційності постанови Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня. З проханням скасувати ці карантинні обмеження до суду зверталася група народних депутатів.

Про це представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря повідомила в Telegram.

«Конституційне подання у цій справі надійшло до КСУ 23 листопада 2020 року, проте суд розпочав розгляд цієї справи після того, як оскаржені положення спірної постанови Кабміну втратили чинність», — додала Совгиря.

Нагадаємо, Конституційний суд отримав це подання від 48 народних депутатів. Вони просили перевірити на відповідність Конституції карантин вихідного дня. Більшість з підписантів цього подання — депутати фракції «Слуга народу», зокрема, Олександр Дубінський і Євген Шевченко (на той час члени фракції), Данило Гетманцев та Андрій Герус.

Вони вказували, що постанови уряду про карантин вихідного дня та заборону планових операцій не відповідають Конституції. Нардепи зазначали, що ці постанови уряду обмежують права людей на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.