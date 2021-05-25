КСУ закрыл дело о конституционности карантина выходного дня, открытую по иску нардепов «Слуги народа»

Конституционный суд 25 мая закрыл производство по делу о конституционности постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. С просьбой отменить эти карантинные ограничения в суд обращалась группа народных депутатов.

Об этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в Telegram.

«Конституционное представление в этом деле поступило в КСУ 23 ноября 2020 года, однако суд начал рассмотрение этого дела после того, как обжалованные положения спорного постановления Кабмина утратили силу», — добавила Совгиря.

Напомним, Конституционный суд получил это представление от 48 народных депутатов. Они просили проверить на соответствие Конституции карантин выходного дня. Большинство подписантов этого представления — депутаты фракции «Слуга народа», в частности, Александр Дубинский и Евгений Шевченко (на то время члены фракции), Даниил Гетманцев и Андрей Герус.

Они указывали, что постановления правительства о карантине выходного дня и запрете плановых операций не соответствуют Конституции. Нардепы отмечали, что эти постановления правительства ограничивают права людей на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.