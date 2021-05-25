В Україні вперше за кнопкодавство судитимуть депутата Ради. Обвинувальний акт переданий до суду

В Україні вперше за кнопкодавство судитимуть чинного депутата Верховної Ради.

Про це повідомляють Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора, але не називають прізвище депутата.

Обвинувальний акт щодо нардепа за фактом умисного голосування замість іншого депутата направлено до суду. Депутату інкримінують зловживання владою або службовим становищем (ст. 364-2 КК).

Зазначено, що народний обранець кнопкодавив у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту Про зміни в актах обороту земель сільськогосподарського призначення. При цьому він голосував за іншого нардепа кілька разів.

За даними руху «ЧЕСНО», судитимуть депутата з групи «Довіра» Владислава Поляка.