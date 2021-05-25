В Україні вперше за кнопкодавство судитимуть депутата Ради. Обвинувальний акт переданий до суду

В Україні вперше за кнопкодавство судитимуть чинного депутата Верховної Ради.
Про це повідомляють Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора, але не називають прізвище депутата.
Обвинувальний акт щодо нардепа за фактом умисного голосування замість іншого депутата направлено до суду. Депутату інкримінують зловживання владою або службовим становищем (ст. 364-2 КК).
Зазначено, що народний обранець кнопкодавив у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту Про зміни в актах обороту земель сільськогосподарського призначення. При цьому він голосував за іншого нардепа кілька разів.
За даними руху «ЧЕСНО», судитимуть депутата з групи «Довіра» Владислава Поляка.
- 12 лютого в Україні вперше нардепу оголосили підозру за кнопкодавство. Тоді в Офісі генпрокурора не назвали прізвище депутата, але, за даними ЗМІ, йшлося про Поляка. Підозра стосувалося кнопкодавства під час розгляду поправок до законопроєкту про ринок землі.
- У березні в Раді почали використовувати сенсорні кнопки для голосування. Система нібито дозволяє виключити неперсональное голосування.