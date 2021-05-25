В Украине впервые за кнопкодавство будут судить депутата Рады. Обвинительный акт передан в суд

В Украине впервые за кнопкодавство будут судить действующего депутата Верховной Рады.

Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора, но не называют фамилию депутата.

Обвинительный акт в отношении нардепа по факту умышленного голосования вместо другого депутата направлен в суд. Депутату вменяют злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364-2 УК).

Указано, что народный избранник кнопкодавил в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту Об изменениях в актах оборота земель сельскохозяйственного назначения. При этом он голосовал за другого нардепа несколько раз.

По данным движения «ЧЕСНО», судить будут депутата из группы «Довіра» Владислава Поляка.