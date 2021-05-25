В Украине впервые за кнопкодавство будут судить депутата Рады. Обвинительный акт передан в суд

В Украине впервые за кнопкодавство будут судить действующего депутата Верховной Рады.
Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора, но не называют фамилию депутата.
Обвинительный акт в отношении нардепа по факту умышленного голосования вместо другого депутата направлен в суд. Депутату вменяют злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364-2 УК).
Указано, что народный избранник кнопкодавил в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту Об изменениях в актах оборота земель сельскохозяйственного назначения. При этом он голосовал за другого нардепа несколько раз.
По данным движения «ЧЕСНО», судить будут депутата из группы «Довіра» Владислава Поляка.
- 12 февраля в Украине впервые нардепу объявили подозрение за кнопкодавство. Тогда в Офисе генпрокурора не назвали фамилию депутата, но, по данным СМИ, речь шла о Поляке. Подозрение касалось кнопкодавства при рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли.
- В марте в Раде начали использовать сенсорные кнопки для голосования. Система якобы позволяет исключить неперсональное голосование.