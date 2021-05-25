Грузія з 1 червня відкриває сухопутні кордони. Вони були закритими більше року

Уряд Грузії з 1 червня відкриває сухопутні кордони країни, які через карантинні обмеження були закриті з березня 2020 року.
Про це передає Imedi News.
В країну пустять при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вʼїзду, або свідоцтва про проходження повної вакцинації.
Також рекомендовано мати медичну страховку, яка покриває лікування від COVID-19.
- Ізраїль з 1 червня знімає всі обмеження, в тому числі на збори, і більше не буде вимагати доказів вакцинації для пропуску у певні місця. В країні майже зник коронавірус після вдалої кампанії з вакцинації.
- З 10 травня вакцинованих туристів почав приймати Кіпр.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.