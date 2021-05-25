Грузія з 1 червня відкриває сухопутні кордони. Вони були закритими більше року

Уряд Грузії з 1 червня відкриває сухопутні кордони країни, які через карантинні обмеження були закриті з березня 2020 року.

Про це передає Imedi News.

В країну пустять при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вʼїзду, або свідоцтва про проходження повної вакцинації.

Також рекомендовано мати медичну страховку, яка покриває лікування від COVID-19.