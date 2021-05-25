Грузия спустя год открывает сухопутные границы. Въезд разрешат с 1 июня

Правительство Грузии с 1 июня открывает сухопутных границ страны, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта 2020 года.
Об этом передает Imedi News.
В страну пустят при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда, или свидетельства о прохождении полной вакцинации.
Также рекомендовано иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.
- Израиль с 1 июня снимает все ограничения, в том числе на собрания, и больше не будет требовать доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. В стране почти исчез коронавирус после удачной кампании по вакцинации.
- С 10 мая вакцинированных туристов начал принимать Кипр.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.