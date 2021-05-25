Грузия спустя год открывает сухопутные границы. Въезд разрешат с 1 июня

Правительство Грузии с 1 июня открывает сухопутных границ страны, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта 2020 года.

Об этом передает Imedi News.

В страну пустят при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда, или свидетельства о прохождении полной вакцинации.

Также рекомендовано иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.