Кипр отменил карантин и тест на коронавирус для полностью вакцинированных туристов

Министерство здравоохранения Кипра позволило полностью вакцинированным туристам с понедельника, 10 мая, не сидеть на карантине и не сдавать тесты на коронавирус. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Это касается туристов с действующей картой вакцинации из Украины, Грузии, ЕС, стран Свободной экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), США и других.

Прививки должны быть сделаны препаратами, которые одобрил Европейский медицинский регулятор EMA (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) или российской вакциной «Спутник V».

Необходимо, чтобы вакцинация была завершена — то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти неделя — тогда можно ехать на Кипр. Вакцина же Johnson & Johnson — однодозовая. Тот, кто ею вакцинировался, перед путешествием должен подождать 14 дней.

Все без исключения пассажиры должны заполнитьCyprus Flight Pass за 24 часа до вылета и в стране до сих пор делают выборочные тесты в аэропортах — независимо от того, вакцинирован турист или нет.

Для всех остальных невакцинированных туристов, в частности, из Украины, при въезде на Кипр нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также сделать его по прилету на остров.