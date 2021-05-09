Кипр отменил карантин и тест на коронавирус для полностью вакцинированных туристов

Министерство здравоохранения Кипра позволило полностью вакцинированным туристам с понедельника, 10 мая, не сидеть на карантине и не сдавать тесты на коронавирус. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Это касается туристов с действующей картой вакцинации из Украины, Грузии, ЕС, стран Свободной экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), США и других.
Прививки должны быть сделаны препаратами, которые одобрил Европейский медицинский регулятор EMA (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) или российской вакциной «Спутник V».
Необходимо, чтобы вакцинация была завершена — то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти неделя — тогда можно ехать на Кипр. Вакцина же Johnson & Johnson — однодозовая. Тот, кто ею вакцинировался, перед путешествием должен подождать 14 дней.
Все без исключения пассажиры должны заполнитьCyprus Flight Pass за 24 часа до вылета и в стране до сих пор делают выборочные тесты в аэропортах — независимо от того, вакцинирован турист или нет.
Для всех остальных невакцинированных туристов, в частности, из Украины, при въезде на Кипр нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также сделать его по прилету на остров.
- С 1 апреля Кипр открыл границы для туристов, с 1 мая их открывала и Болгария.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.