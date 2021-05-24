Віталій Марків повернувся на службу до Національної гвардії

Український нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдали у справі про загибель італійського журналіста на Донбасі, повернувся на службу в Національній гвардії.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Він [Марків] повернувся на службу до Національної гвардії України та зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже в Римі. Боротьба триває», — написав Шевченко у Facebook.

Шевченко окремо нагадав, що рівно 7 років тому (24 травня 2014 року) у захопленому Словʼянську загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов. Обидва отримали осколкові поранення від 120-мм міни.