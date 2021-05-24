Виталий Маркив вернулся на службу в Нацгвардию

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого оправдали по делу о гибели итальянского журналиста на Донбассе, вернулся на службу в Национальную гвардию.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

«Он [Маркив] вернулся на службу в Национальной гвардии Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается», — написал Шевченко в Facebook.

Шевченко отдельно напомнил, что ровно 7 лет назад (24 мая 2014 года) в захваченном Славянске погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин РФ Андрей Миронов. Оба получили осколочные ранения от 120-мм мины.