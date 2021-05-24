Заступник Кличка позиватиметься до Арахамії та Верещук через поширення інформації про його затримання

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що подає до суду на голову фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давида Арахамію і на нардепа Ірину Верещук.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися «прив’язати», і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню, а саме — на Давида Арахамія та Ірину Верещук», — наголосив Поворозник.