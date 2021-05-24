Заместитель Кличко будет судиться с Арахамией и Верещук из-за информации о его задержании

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что подает в суд на главу фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и на нардепа Ирину Верещук.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Учитывая, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обыски и так далее, я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались «привязать», и о привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь, а именно — на Давида Арахамию и Ирину Верещук», — отметил Поворозник.