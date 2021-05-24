Заместитель Кличко будет судиться с Арахамией и Верещук из-за информации о его задержании

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что подает в суд на главу фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и на нардепа Ирину Верещук.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Учитывая, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обыски и так далее, я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались «привязать», и о привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь, а именно — на Давида Арахамию и Ирину Верещук», — отметил Поворозник.
- Напомним, 14 апреля 2020 года СБУ провела обыски в КГГА и у Поворозника. Как сообщили «Бабелю» источники в КГГА и правоохранительных органах, Поворозника подозревали в вымогательстве взятки ($125 тысяч) через посредника у представителя компании-застройщика за влияние на решение о согласовании градостроительных условий и ограничений (ГУО).
- По информации источников, СБУ задержала посредника, у которого нашли часть суммы. У Поворозника денег не нашли. У него изъяли документы об объекте застройщика, которые должны были передать чиновникам КГГА для решения вопроса о выдаче ГУО.
- Сам Поворозник утверждает, что взяток никогда не брал и не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде. 17 апреля Кличко по просьбе самого Поворозника отстранил его от исполнения служебных обязанностей. В марте этого года Поворозник вернулся к своим обязанностям.