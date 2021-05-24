Радник глави ОП Подоляк назвав «міжнародним тероризмом» ситуацію з рейсом Rynair у Білорусі, а Росію — організатором

«Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни — Вільнюс — це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент має однозначно», — заявив Подоляк.

Він вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Радник ОП наголосив, що дії білоруської влади вимагають жорсткої юридичної оцінки.

«Мінімально це може бути «заборона на небо», ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально — прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію», — зазначив Подоляк і додав, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.

Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.

Європейський Союз та США закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та провести міжнародне розслідування інциденту із перехопленням літака. Окрім того, ЄС заявив, що літак сів у Мінську, а не у Вільнюсі через білоруський військовий винищувач.