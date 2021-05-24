WSJ: Троє учених із лабораторії в Ухані за місяць до пандемії мали схожі на COVID симптоми та потрапили до лікарні

Троє китайських учених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року одночасно сильно захворіли та мали схожі на COVID-19 симптоми. Вони навіть потрапили до лікарні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки.

Зазначається, що трьох учених госпіталізували в тяжкому стані. Вони мали симптоми, які були схожі як на COVID-19, так і на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Видання вважає, що ця інформація також свідчить про необхідність ретельно вивчити походження коронавірусу.