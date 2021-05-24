WSJ: Трое ученых из лаборатории в Ухане за месяц до пандемии имели похожие на COVID симптомы и попали в больницу

Трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года одновременно сильно заболели и имели похожие на COVID-19 симптомы. Они даже попали в больницу.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Отмечается, что трех ученых госпитализировали в тяжелом состоянии. У них были симптомы, похожие как на COVID-19, так и на обычное острое респираторное вирусное заболевание. Издание считает, что эта информация служит еще одним доказательством, что необходимо досконально изучить происхождение коронавируса.