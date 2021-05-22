Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття «Свята Варвара»

Громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем подарує Україні картину «Свята Варвара». Її у XVIII столітті намалював невідомий автор, ймовірно, іспанський.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

Чоловік володіє картиною з 1994 року. Україні подарувати її він вирішив, тому що саме у соборі Святого Володимира у Києві зберігаються мощі Святої Великомучениці Варвари.

Facebook / Олександр Ткаченко

Ткаченко зазначив, що Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів. Картину занесуть до фонду Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

«Передача картини саме до цього музею має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко шанувала свою покровительку — Святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням», — наголосив міністр.