Шведский профессор подарит Украине картину XVIII века «Святая Варвара»

Гражданин Швеции, доктор медицины и философии, почетный профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем подарит Украине картину «Святая Варвара». Ее в XVIII веке написал неизвестный автор, вероятно, испанский.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

Мужчина владеет картиной с 1994 года. Подарить ее Украине он решил, потому что именно в соборе Святого Владимира в Киеве хранятся мощи Святой Великомученицы Варвары.

Facebook / Александр Ткаченко

Ткаченко отметил, что Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров. Картину внесут в фонд Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

«Передача картины именно в этот музей имеет еще и символическое значение, ведь Варвара Ханенко уважала свою покровительницу — Святую Варвару и собирала художественные произведения с ее изображением», — подчеркнул министр.