Виробники вакцин від коронавірусу продадуть бідним країнам 3,5 мільярда доз зі знижкою або за собівартістю

Компанії-виробники вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson заявили на саміті G20 21 травня, що у 2021—2022 роках поставлять приблизно 3,5 мільярда доз вакцини за собівартістю або зі знижкою у країни із середнім і низьким доходом.

Про це повідомляє France 24.

«Американський фармацевтичний гігант Pfizer поставить 2 мільярди доз протягом наступних 18 місяців, при цьому один мільярд — у 2021 році», — сказав головний виконавчий директор Альберт Бурла.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансел оголосив, що поставлять до 95 мільйонів доз до 2021 року і до 900 мільйонів до 2022 року, зокрема в рамках програми COVAX.

Головний науковий співробітник Johnson & Johnson Пол Стоффелс сказав, що компанія уклала угоду із COVAX на 200 мільйонів доз у 2021 році та обговорює потенційну поставку додаткових 300—500 мільйонів доз.