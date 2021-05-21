Производители вакцин от коронавируса продадут бедным странам 3,5 миллиарда доз со скидкой или по себестоимости

Компании-производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили на саммите G20 21 мая, что в 2021—2022 годах поставят примерно 3,5 млрд доз вакцины по себестоимости или со скидкой в страны со средним и низким доходом.

Об этом сообщает France 24.

Американский фармацевтический гигант Pfizer поставит 2 миллиарда доз в течение следующих 18 месяцев, в том числе один миллиард в 2021 году, сказал главный исполнительный директор Альберт Бурла.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел объявил, что поставят в 950 миллионов доз до 2021 года и до 900 миллионов до 2022 года, в том числе в рамках программы COVAX.

Главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс сказал, что компания заключила соглашение с COVAX на 200 миллионов доз в 2021 году и обсуждает потенциальную поставку дополнительных 300—500 миллионов доз.