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Фінал «Євробачення-2021»: український гурт Go_A у суботу змагатиметься за перемогу у пісенному конкурсі

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Завтра, 22 травня, у Роттердамі на сцені Ahoy Arena відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». На сцену вийдуть представники 26 країн, серед них і Україна — гурт GO_A з піснею Shum («Шум»).

Подивитися фінал 65-го ​​конкурсу в Україні можна на сайті «Євробачення», на офіційній сторінці пісенного конкурсу в Україні у Facebook, а також на телеканалах СТБ чи UA: Перший. Трансляція розпочнеться о 22:00, коментуватиме український ведучий Тімур Мірошниченко.

У вівторок, 18 травня, та четвер, 20 травня, відбулися два півфінали, за результатами яких визначилися фіналісти конкурсу. Після проведення жеребкування у ніч проти 21 травня став відомий порядок виходу конкурсантів на сцену:

  • 1. Кіпр: Elena Tsagrinou — El Diablo
  • 2. Албанія: Anxhela Peristeri — Karma
  • 3. Ізраїль: Eden Alene — Set Me Free
  • 4. Бельгія: Hooverphonic — The Wrong Place
  • 5. Росія: Manizha — Russian Woman
  • 6. Мальта: Destiny — Je Me Casse
  • 7. Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • 8. Сербія: Hurricane — Loco Loco
  • 9. Велика Британія: James Newman — Embers
  • 10. Греція: Stefania — Last Dance
  • 11. Швейцарія: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers
  • 12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið — 10 Years
  • 13. Іспанія: Blas Cantó — Voy A Quedarme
  • 14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • 15. Німеччина: Jendrik — I Do not Feel Hate
  • 16. Фінляндія: Blind Channel — Dark Side
  • 17. Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • 18. Литва: The Roop — Discoteque
  • 19. Україна: Go_A — Shum
  • 20. Франція: Barbara Pravi — Voilà
  • 21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari
  • 22. Норвегія: TIX — Fallen Angel
  • 23. Нідерланди: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
  • 24. Італія: Måneskin — Zitti E Buoni
  • 25. Швеція: Tusse — Voices
  • 26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Зазначимо, у фіналі через інфікування коронавірусом не виступить переможець «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс (Нідерланди).

Фаворитом букмекерів є Італія, на другому місці розташувалася Франція, третє місце — за Мальтою, на четвертому — Швейцарія. Україна замикає п’ятірку лідерів.

  • Цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» гурту «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.
  • У 2020 році через пандемію коронавірусу пісенний конкурс скасували.