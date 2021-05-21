Фінал «Євробачення-2021»: український гурт Go_A у суботу змагатиметься за перемогу у пісенному конкурсі

Завтра, 22 травня, у Роттердамі на сцені Ahoy Arena відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». На сцену вийдуть представники 26 країн, серед них і Україна — гурт GO_A з піснею Shum («Шум»).

Подивитися фінал 65-го ​​конкурсу в Україні можна на сайті «Євробачення», на офіційній сторінці пісенного конкурсу в Україні у Facebook, а також на телеканалах СТБ чи UA: Перший. Трансляція розпочнеться о 22:00, коментуватиме український ведучий Тімур Мірошниченко.