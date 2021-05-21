Фінал «Євробачення-2021»: український гурт Go_A у суботу змагатиметься за перемогу у пісенному конкурсі

Завтра, 22 травня, у Роттердамі на сцені Ahoy Arena відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». На сцену вийдуть представники 26 країн, серед них і Україна — гурт GO_A з піснею Shum («Шум»).
Подивитися фінал 65-го конкурсу в Україні можна на сайті «Євробачення», на офіційній сторінці пісенного конкурсу в Україні у Facebook, а також на телеканалах СТБ чи UA: Перший. Трансляція розпочнеться о 22:00, коментуватиме український ведучий Тімур Мірошниченко.
У вівторок, 18 травня, та четвер, 20 травня, відбулися два півфінали, за результатами яких визначилися фіналісти конкурсу. Після проведення жеребкування у ніч проти 21 травня став відомий порядок виходу конкурсантів на сцену:
- 1. Кіпр: Elena Tsagrinou — El Diablo
- 2. Албанія: Anxhela Peristeri — Karma
- 3. Ізраїль: Eden Alene — Set Me Free
- 4. Бельгія: Hooverphonic — The Wrong Place
- 5. Росія: Manizha — Russian Woman
- 6. Мальта: Destiny — Je Me Casse
- 7. Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side
- 8. Сербія: Hurricane — Loco Loco
- 9. Велика Британія: James Newman — Embers
- 10. Греція: Stefania — Last Dance
- 11. Швейцарія: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers
- 12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið — 10 Years
- 13. Іспанія: Blas Cantó — Voy A Quedarme
- 14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
- 15. Німеччина: Jendrik — I Do not Feel Hate
- 16. Фінляндія: Blind Channel — Dark Side
- 17. Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old
- 18. Литва: The Roop — Discoteque
- 19. Україна: Go_A — Shum
- 20. Франція: Barbara Pravi — Voilà
- 21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari
- 22. Норвегія: TIX — Fallen Angel
- 23. Нідерланди: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
- 24. Італія: Måneskin — Zitti E Buoni
- 25. Швеція: Tusse — Voices
- 26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
Зазначимо, у фіналі через інфікування коронавірусом не виступить переможець «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс (Нідерланди).
Фаворитом букмекерів є Італія, на другому місці розташувалася Франція, третє місце — за Мальтою, на четвертому — Швейцарія. Україна замикає п’ятірку лідерів.
- Цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» гурту «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.
- У 2020 році через пандемію коронавірусу пісенний конкурс скасували.