Україна вийшла у фінал «Євробачення»

Проєкт Go_A існує з 2011 року, це мікс електронної музики та етнічних мотивів.

Український гурт Go_A пройшов до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у суботу, 22 травня.

Ось так виглядають інші 9 з 10 фіналістів за підсумками першого півфіналу:

Норвегія:

Ізраїль:

Росія:

Азербайджан:

Мальта:

Литва:

Кіпр:

Швеція:

Бельгія:

Другий півфінал запланований на 20 травня.

Фінал відбудеться 22 травня. Автоматично місця у ньому отримують виконавці з країни, яка проводить конкурс, а також «великої п'ятірки» у складі Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — найбільших платників внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).

Нагадаємо, цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.