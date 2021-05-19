Украина вышла в финал «Евровидения»

Украинская группа Go_A прошла в финал песенного конкурса «Евровидение», который состоится в субботу, 22 мая.
Проект Go_A существует с 2011 года, это микс электронной музыки и этнических мотивов.
Вот так выглядят другие 9 из 10 финалистов по итогам первого полуфинала:
Норвегия:
Израиль:
Россия:
Азербайджан:
Мальта:
Литва:
Кипр:
Швеция:
Бельгия:
Второй полуфинал запланирован на 20 мая.
Финал состоится 22 мая. Автоматически места в нем получают исполнители из страны, которая проводит конкурс, а также «большой пятерки» в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции — крупнейших плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).
Напомним, в этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- в 2020 году из-за пандемии коронавируса «Евровидение» отменили. В этом году правительство Нидерландов позволило пустить в зал 3,5 тысячи зрителей.