Украина вышла в финал «Евровидения»

Проект Go_A существует с 2011 года, это микс электронной музыки и этнических мотивов.

Украинская группа Go_A прошла в финал песенного конкурса «Евровидение» , который состоится в субботу, 22 мая.

Вот так выглядят другие 9 из 10 финалистов по итогам первого полуфинала:

Норвегия:

Израиль:

Россия:

Азербайджан:

Мальта:

Литва:

Кипр:

Швеция:

Бельгия:

Второй полуфинал запланирован на 20 мая.

Финал состоится 22 мая. Автоматически места в нем получают исполнители из страны, которая проводит конкурс, а также «большой пятерки» в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции — крупнейших плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).

Напомним, в этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.